Gramado do Maracanã recebe crítica de jogadores do Flamengo e Sampaoli

Mais uma temporada em que o gramado do Maracanã não suporta a sequência de jogos e vira motivo de muitas críticas. A condição do campo na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Grêmio chamou a atenção de quem estava do lado de fora, e os jogadores confirmaram o que todos viram: que estava ainda pior, com muita areia.



Isso fez com que Gabigol ironizasse o gramado do Maracanã ao celebrar a vitória sobre o Grêmio: "No beach soccer (futebol de areia) tinha que dar o time carioca".



No Beach Soccer tinha que dar o time Carioca — Gabriel Barbosa (@gabigol) June 11, 2023

Já Matheus Cunha lembrou que a condição atual atrapalha o próprio time do Flamengo, que é um dos responsáveis pela gestão do estádio ao lado do Fluminense.



"Atrapalha muito, pelo nosso estilo de jogo, a gente quer ter a bola o tempo todo. É difícil. Tem que calcular melhor o domínio para não escapar, a velocidade do passe para ajudar também o companheiro. Vamos ver se com essa parada consegue recuperar o gramado que é muito importante para gente", disse o goleiro na zona mista de domingo.

O técnico Jorge Sampaoli também não poupou críticas ao gramado do Maracanã e pediu providências.



"O Maracanã é o nosso lugar. Falei com a diretoria, com todo mundo. Na liga brasileira (Brasileirão), a única coisa que não melhorou desde que eu saí foi o gramado. Há os melhores jogadores, estádios sempre cheios. Tem que contar com o gramado à altura do futebol brasileiro", afirmou.



A expectativa é que a situação melhore com o início da manutenção do campo, no fim da semana passada. As sementes de inverno já foram plantadas e o tempo de 10 dias sem jogos no futebol brasileiro pode ajudar.



O próximo jogo no Maracanã será no dia 21, quando o Fluminense enfrenta o Atlético-MG. Para dar mais tempo de recuperação do gramado com a manutenção, o Flamengo avalia mandar alguns jogos em Brasília.