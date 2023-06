Pedro Lemos celebra boa fase na base do Flamengo

O zagueiro Pedro Lemos, de apenas 17 anos, não escondeu a felicidade pela boa fase que vive no Flamengo. O defensor, que chegou no ano passado da Ferroviária-SP, disputou dez partidas na temporada e já marcou um gol.





"Estou muito feliz no Flamengo. Desde que cheguei fui bem recebido por todos e venho evoluindo no dia a dia. Espero conquistar muitos títulos com o Manto Sagrado e dar alegria ao torcedor rubro-negro", disse o defensor.

Em janeiro deste ano, Pedro firmou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo. O vínculo com o clube da Gávea é válido até o começo de 2026 e a multa rescisória está na casa dos 50 milhões de euros (quase R$ 262,3 milhões na cotação atual).