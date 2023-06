Staff de Nico de La Cruz avalia pressionar River Plate por acerto com o Flamengo

Rio - Em busca de reforços, o Flamengo negocia a contratação de Nicolás de La Cruz, do River Plate. No entanto, apesar do desejo do uruguaio de atuar no Brasil, o clube argentino faz jogo duro, não querendo vendê-lo para um possível rival na Libertadores. Com isso, o staff do meia pode entrar em ação para pressionar o tetracampeão sul-americano.

De acordo com informações da jornalista Raísa Simplício, o grupo que cuida da carreira do uruguaio está avaliando pressionar o River Plate para que a negociação avance. Quando De La Cruz renovou seu vínculo com o clube argentino teria havido uma promessa de que o uruguaio seria vendido em breve.

O Flamengo já tem acertado tudo com o meia e também com o Liverpool, do Uruguai, clube que detém 50% dos direitos do jogador. Porém, ainda falta o acordo com o River Plate, que vem travando a negociação.

Nicolás de La Cruz, de 25 anos, é um dos principais alvos do Flamengo para o segundo semestre. O Rubro-Negro já acertou com o goleiro Agustin Rossi, do Boca Juniors, e com o atacante Luiz Araújo, do Atlanta United. Além disso, a negociação com Allan, do Atlético-MG, está muito próxima de ser sacramentada.