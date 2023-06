Time da Série A encaminha contratação de Marinho, do Flamengo

Rio - A novela sobre o futuro de Marinho pode estar perto do fim. De acordo com o site “ge”, o Fortaleza encaminhou a contratação do atacante junto ao Flamengo e restam apenas questões burocráticas para o acerto.

Marinho deve assinar por dois anos com o clube nordestino. Apesar do acerto ainda não ter sido oficializado, há confiança entre as partes de que as últimas questões serão resolvidas em breve e a transferência sacramentada.

Caso de indisciplina

No último dia 29, Marinho foi afastado e multado pelo Flamengo por se recusar a viajar ao Chile para a partida contra o Ñublense, alegando estar lesionado. Neste período, chegou a negociar sua ida para o São Paulo, mas as negociações travaram por questões financeiras.

Após um acordo, Marinho foi reintegrado ao grupo principal do Rubro-Negro na última quarta-feira (14) . No entanto, sabia que estava fora dos planos da comissão técnica de Jorge Sampaoli e que não jogaria mais pelo clube.

O atacante, inclusive, estaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do mês de julho, mas o Leão do Pici quer Marinho para a atual temporada. Como jogou apenas quatro partidas com a camisa do Fla no Brasileirão, ele pode disputar o restante do campeonato pelo Fortaleza, além da Copa Sul-Americana.