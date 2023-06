Rossi diz qual o motivo da escolha pelo Flamengo: 'Pela proximidade'

Primeira contratação confirmada pelo Flamengo para o segundo semestre de 2023, Agustín Rossi segue na Argentina, onde mantém a forma física até se apresentar no dia 26. O goleiro, que acertou até dezembro de 2027, explicou a decisão de acertar com o Rubro-Negro após o fim da relação com o Boca Juniors.

"Escolhi o Flamengo pela proximidade, por conta do meu filho, que nasceu em outubro. Foi uma decisão da família, é um campeonato parecido com o nosso (Argentino). E o do Brasil é um pouco melhor porque traz jogadores da Europa de bom nível", disse o goleiro em entrevista à ESPN da Argentina.



Aos 27 anos, Rossi encerrou sua segunda passagem pelo Boca Juniors no início de 2023. Apesar de ter contrato até junho, ele não chegou a acordo para renovar e acabou não sendo aproveitado pelo técnico Hugo Ibarra, que alegou que só queria contar com jogadores "comprometidos com o clube 100%". Acabou emprestado ao Al Nassr, da Arábia Saudita.

"Foi uma situação complicada. Não fecho as portas para o Boca, minha ideia sempre foi ficar no clube. O apoio do povo foi bárbaro, algo inigualável. Eu disse ao meu representante que queria continuar, mas não chegamos a um acordo. Saí para evitar problemas com o Boca, não queria falar, preferia o silêncio", completou.