Jorge Sampaoli quer que Flamengo seja 'maior do que é'

Foram pelo menos quatro tentativas do Flamengo ao longo de oito anos até conseguir, finalmente, contratar Jorge Sampaoli. O momento não foi o ideal para o treinador, que preferia começar um trabalho no início de temporada. Mesmo assim, ele aceitou o desafio de assumir o Rubro-Negro com uma missão: afastar a crise e recuperar o bom futebol.



E, por enquanto, vem conseguindo. O Flamengo está invicto há 10 rodadas, com sete vitórias, além de mostrar evolução nas partidas e um padrão de jogo mais próximo do que o elenco tem a oferecer.



"Flamengo teve muita intenção, mas nunca estivemos no mesmo tempo. Antes da minha última passagem pelo Sevilla me procuram, mas eu já tinha assinado. Antes de ir para o Olympique de Marseille também. E agora teve esse ponto de coincidência que eu não podia deixar passar. Mesmo diante da situação difícil, porque temos que sair dessa crise que me trouxe até aqui", afirmou Sampaoli em entrevista à FlaTV.



Além dessas conversas já sob a presidência de Rodolfo Landim, o Flamengo já havia mostrado interesse no treinador em 2011, após ser eliminado por ele quando dirigia o Universidad de Chile, na Libertadores. E o então candidato à presidência Wallim Vasconcellos também planejava de contratá-lo caso fosse eleito, em 2015.



Agora com o casamento entre Sampaoli e Flamengo finalmente consumado, o treinador tem uma visão bem clara do que pretende fazer nessa sua passagem.



"Sou uma pessoa muito ambiciosa. Quero que, a partir da minha chegada, o Flamengo seja ainda maior do que é. Falei com o presidente que faça um time que tenha muita ambição e que seja muito respeito pelo mundo todo. Cada jogo será com o mesmo sentimento e com a mesma ideia. Que a obrigação do time com a torcida seja jogar bem e ganhar jogando de uma forma. Isso para mim não se negocia", disse.