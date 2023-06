Flamengo exagera em erros defensivos, perde para o Santos e se complica nas quartas de final do Brasileirão Feminino

Rio - Pela partida de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, neste domingo (18), o Flamengo exagerou nos erros defensivos e perdeu para o Santos pelo placar de 3 a 1. Leidi marcou o gol da equipe rubro-negra, e Yaya, Cristiane e Thaisinha anotaram para as Sereias da Vila.

Com o resultado, o Santos pode perder por até um gol de diferença na segunda partida, marcada para o próximo domingo (25), às 10h, na Vila Belmiro. O Flamengo precisa tirar dois gols de saldo para levar a disputa para os pênaltis e ganhar por três para avançar às semifinais.

A equipe paulista começou pressionando no campo de ataque e abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo. Após erro na saída de bola do Fla, Ketlen fez jogada pela direita, invadiu a área e foi bloqueada pela goleira Bárbara. Na sobra, ela rolou para o meio da área e Yaya, sem marcação, escorou no canto esquerdo.

Cinco minutos depois, o Flamengo conseguiu chegar à meta adversária, mas o belo gol de Giovanna Crivelari, que encobriu a goleira Camila Rodrigues, foi anulado por posição irregular. A igualdade no placar só chegou aos 39. Rayanne recebeu pela direita, rolou para Thaísa e a volante deixou na pequena área encontrando Leidi, sozinha, para empatar.

Novos erros e situação complicada

Já na segunda etapa, as Sereias da Vila foram superiores e não perdoaram os erros. Antes de retomarem o controle do placar, aos 21 minutos, o time paulista viu o gol de Cristiane ser anulado por impedimento. As falhas defensivas do Flamengo apareceram novamente, e o Santos não perdoou.

Aos 27, Ketlen brigou na jogada após lançamento de Brena, ganhou da marcação e cruzou na medida para Cristiane. A camisa 11, um dos maiores nomes da história da seleção brasileira, desta vez em posição legal, cabeceou para o chão e tirou do alcance de Bárbara.

Para aumentar o drama rubro-negro, aos 33 minutos, uma lambança na entrada da área aumentou a vantagem do Santos nas quartas de final. Cristiane lançou Jane nas costas da zaga do Flamengo, Bárbara saiu mal do gol e chutou a bola em cima da companheira Rayanne, que estava no chão. A sobra parou nos pés de Thaisinha, que rolou com calma para marcar o terceiro e dar números finais.

Outros confrontos

Nos outros duelos de ida pelas quartas de final, São Paulo e Palmeiras empataram em 1 a 1, e a Ferroviária venceu o Internacional por 1 a 0 no Beira-Rio. Cruzeiro e Corinthians, que estão no lado da chave do Flamengo, fazem a primeira partida nesta segunda-feira (19), às 20h, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais.