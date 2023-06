Camisa 10 de time alemão é oferecido ao Flamengo

Rio - Prometendo ser bastante agressivo na janela de transferências, o Flamengo pode ter uma novidade para o meio de campo vindo da Alemanha. De acordo com o “UOL”, o uruguaio Rodrigo Zalazar, camisa 10 do Schalke 04, foi oferecido ao time carioca.



Segundo o portal, Zalazar vem procurando um clube para atuar no Brasil após o rebaixamento de seu time na Alemanha na última temporada. O nome do meia também foi levado por seus empresários para as mesas de Palmeiras e Internacional.



O Flamengo não esconde que busca no mercado um jogador justamente com as características de Zalazar. No entanto, o plano A do clube ainda é Nicolás De La Cruz, do River Plate.



Zalazar tem contrato com o Schalke 04 até 2026. No entanto, o time alemão não deve fazer força para segurá-lo, já que jogará a segunda divisão na próxima temporada e precisará enxugar sua folha salarial.