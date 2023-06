Roma teria interesse na contratação de titular do Flamengo

Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo no ano, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 26 anos, teve seu nome ligado à Roma por boa parte de portais italianos na última segunda-feira. O clube italiano estaria disposto a desembolsar cerca de 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 62,5 milhões) pelo atleta que foi convocado para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Guiné e Senegal.

Ayrton Lucas chegou ao Flamengo em março de 2022 com contrato de empréstimo até o fim do ano. Após boa temporada, o Rubro-Negro exerceu a opção de compra e pagou pagamento dos 7 milhões de euros (R$ 39,6 milhões na época), junto ao Spartak Moscou. O contrato do jogador vai até o fim de 2025.

O lateral se destacou no Fluminense em 2018 e foi vendido no fim da temporada ao futebol russo. No Flamengo, Ayrton Lucas vive seu melhor momento na carreira. Em 2023, ele entrou em campo em 34 jogos, fez seis gols e deu quatro assistências.