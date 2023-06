'Let's go, Neca': Hugo pega pênalti de Jimmy Butler em momento descontraído no CT do Flamengo

A visita do astro da NBA Jimmy Butler ao Ninho do Urubu gerou momentos de descontração e bom humor, que foram compartilhados pelo Flamengo nas redes sociais. Em um deles, o jogador do Miami Heat desafiou Hugo Souza a defender uma cobrança de pênalti.

Enquanto o goleiro calçava as luvas, os jogadores do Fla incentivavam o companheiro com gritos de "let's go, neca", uma versão curta para o apelido "Neneca". Veja como foi no vídeo abaixo:

Pouco depois, o Fla postou outro vídeo em que os dois se enfrentam no basquete. No registro publicado pelo Flamengo, Hugo passa por Butler e consegue a enterrada. Assista:

Jimmy Butler está de férias desde o término das finais da NBA, disputada entre o Miami Heat e o Denver Nuggets. O time do Colorado levou a melhor e venceu a série por 4 jogos a 1.

Nesta terça-feira, 20, Butler foi ao Ninho do Urubu após receber convite do atacante Gabigol e ganhou uma camisa personalizada do Flamengo.

Ele, aliás, nunca escondeu o carinho pela cultura brasileira e também a idolatria por Neymar. O astro do Miami Heat convidou o craque brasileiro para assistir aos dois jogos das finais da NBA que aconteceram na Flórida. O camisa 10 do Paris Saint-Germain marcou presença, arriscou arremessos durante o aquecimento e chegou a tirar foto com o troféu Larry O'Brien.