Flamengo perde de goleada para o Bragantino e desperdiça a chance de assumir a vice-liderança

O Flamengo voltou da data Fifa desligado e sofreu uma dura derrota para o Red Bull Bragantino, na noite desta quinta-feira, 22. O Rubro-Negro perdeu de goleada para o Massa Bruta no Nabi Abi Chedi por 4 a 0, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo Santos, Henry Mosquera (2) e Alerrandro marcaram os gols da noite.

Com o resultado, o Fla não só desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança como também caiu na tabela. O time de Jorge Sampaoli soma 19 pontos e aparece em quarto. Já o Bragantino chegou aos 17 e aparece na nona colocação do campeonato.

Agora, as duas equipes viram a chave para a 12ª rodada do Brasileirão. O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Já o Massa Bruta recebe o Goiás no Nabi Abi Chedid, no mesmo dia e horário.

O JOGO

O Flamengo teve uma atuação bem abaixo contra o Red Bull Bragantino. No primeiro tempo, por exemplo, o Rubro-Negro teve apenas 37% de posse de bola só deu a primeira finalização por volta dos 35 minutos, com Pedro.

O time de Jorge Sampaoli foi dominado pelo Massa Bruta, que inaugurou o placar aos 40 minutos. Após cobrança de escanteio, Eduardo Santos se antecipou à marcação e cabeceou no cantinho, sem chances de defesa para Matheus Cunha.

No retorno para o intervalo, o cenário não mudou. O Red Bull Bragantino seguiu amplamente superior e ampliou a vantagem bem cedo na etapa complementar. Aos quatro minutos, Mosquera avançou pelo meio, passou por Thiago Maia e acertou um lindo chute de fora da área para fazer o segundo do time da casa.

Mesmo em desvantagem, o Flamengo não conseguiu reagir. Com a exceção de uma bola na trave de Arrasacaeta aos 11 minutos, o Fla não levou perigo. O Bragantino, por sua vez, pisou o pé no acelerador e transformou a vitória em goleada.

Aos 31 minutos, Juninho Capixaba levantou cruzou na área, Lucas Evangelista desviou, e a bola carimbou a trave. Alerrandro ficou com a sobra e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Já aos 37, Wesley escorreu pelo lado direito, Mosquera roubou a bola, invadiu a área e limpou a marcação e finalizou com força, no canto esquerdo de Matheus Cunha.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Flamengo



Data e Hora: 22/06/2023, às 23h30

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)



Cartões amarelos:

Cartões vermelhos:

Gols: Eduardo Santos (1-0) (40'/2ºT) / Henry Mosquera (2-0) (04'/2ºT) / Alerrandro (3-0) (31'/2ºT) / Henry Mosquera (4-0)(37'/2ºT)

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Lucão; Luan Patrick, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom Silva (Aderlan, 18'/2ºT), Matheus Fernandes, Lucas Evangelista (Gustavinho, 38'/2ºT) e Eric Ramires (Praxedes, 38'/2ºT); Henry Mosquera, Vitinho (Sorriso, 18'/2ºT) e Eduardo Sasha (Alerrandro, 27'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas, 15'/2ºT); Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro (Pulgar, Intervalo) e Arrascaeta (Victor Hugo, 41/'2ºT); Everton Cebolinha (André, 41'/2ºT) e Pedro (Bruno Henrique, 15'/2ºT).