Sampaoli fica sem explicação para goleada sofrida pelo Flamengo: ‘O time não jogou’

Rio - O massacre sofrido pelo Flamengo diante do Red Bull Bragantino, na noite da última quinta-feira (22), em Bragança Paulista, deixou o técnico Jorge Sampaoli sem palavras. Após a acachapante goleada por 4 a 0, o treinador não conseguiu encontrar justificativas para o péssimo resultado.



“Agora não tenho muita explicação. Vinha com muita expectativa, mas o time foi superado. Analisarei com mais calma o que aconteceu. Mas a probabilidade é que o time não encontrou a possibilidade de emparelhar o jogo. Bragantino jogou com muita intensidade e nos superou intensamente”, disse Sampaoli na coletiva.



“Penso que foi um partida muito atípica, eu não esperava. A gente se preparou muito. Aproveitamos de forma intensa o treinamento. Analisarei o porquê. Estou surpreendido porque perdeu o jogo, porque perdeu a bola, porque não jogou. Praticamente não esteve em campo”, completou.



Apesar do baque com a goleada sofrida, Sampaoli deixou claro que o Flamengo não tem tempo para lamentar e precisa se reerguer.



“O time tem que reagir rápido. Vinha de 10 jogos sem perder, com muitas vitórias. A passividade do time me preocupa muito. Tem minha responsabilidade também. O time tem que rever. A torcida tem direito de reclamar por uma atuação como essa. É algo que nem a torcida nem o clube merecem”, finalizou.



Com o resultado, o Fla não só desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança como também caiu na tabela. O time de Jorge Sampaoli soma 19 pontos e agora aparece em quarto lugar. O próximo compromisso será contra o Santos, no próximo domingo (24), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.