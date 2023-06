Torcida do Atlético-MG coloca faixa contra a venda de Allan em frente à sede do clube

Rio - A possível venda de Allan ao Flamengo não está agradando à torcida do Atlético-MG. Na manhã desta sexta-feira (23), uma faixa contra a negociação foi colocada em frente à sede do clube, em Belo Horizonte.



“Inadmissível vender o Allan para o filho da Globo e Wright. Que o responsável seja colocado pra fora do Galo”, diz a faixa.



As negociações entre Atlético e Flamengo por Allan se arrastam ao longo das últimas semanas. O jogador quer se transferir para o Rubro-Negro, mas o Galo segue fazendo jogo duro. A negociação deve girar em torno de 9 milhões de euros.