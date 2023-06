De la Cruz, do River Plate, responde pergunta sobre interesse do Flamengo

Após a vitória do River Plate sobre o Instituto por 3 a 1 no Monumental de Núñez, na última quinta-feira, pelo Campeonato Argentino, De la Cruz foi perguntado sobre o interesse do Flamengo em sua contratação. O jogador, contudo, lembrou que o time tem compromissos importantes pela frente e mostrou foco nos Millonarios.

"Estou feliz aqui e as pessoas me fizeram sentir o apoio desde que cheguei. Muitos anos se passaram. Acho que, em meio a uma competição, as datas importantes do torneio e disputando as oitavas da Libertadores, seria egoísmo falar do meu futuro", disse De La Cruz, à TNT Sports Argentina.

"Tenho pessoas que trabalham para mim e sei que farão o melhor por mim e pelo clube no momento que ocorrer. Estou tranquilo aqui", completou.

De la Cruz é um dos alvos do Flamengo para esta próxima janela de transferências, que abrirá no início de julho. No entanto, o River Plate segue irredutível e não quer negociar o jogador com uma equipe rival na disputa da Libertadores.

O time argentino busca a classificação para as oitavas de finais da competição e depende de uma vitória simples, em casa, contra o Strongest para avançar. A partida acontecerá no próximo dia 27, e o entendimento do Flamengo é de que uma improvável eliminação do River ajudaria nas negociações.