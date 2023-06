Flamengo deve contar com a volta de Gabigol para partida contra o Santos

O Flamengo tem um duelo importante na próximo domingo (25), às 18h30, contra o Santos, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, o Rubro-Negro deve contar com o retorno de Gabigol, que ficou duas semanas ausente dos gramados por conta de uma lesão no quadríceps da perna esquerda.

O atacante participa dos treinamentos com a equipe desde a última quarta-feira (21). Entretanto, ele não viajou com a delegação para o jogo contra o Bragantino, na quinta (22), pois ficou sob supervisão do Departamento Médico do Flamengo.



A última vez que Gabigol esteve em campo foi contra o Grêmio, no dia 12 de junho. Naquela ocasião, o atacante esteve em campo durante o primeiro tempo da vitória por 3 a 0 contra o Tricolor gaúcho, sendo substituído no intervalo por Pedro.

Com isso, Gabigol deve ser relacionado por Sampaoli para a partida contra o Santos. O jogo, que acontecerá na Vila Belmiro, terá portões fechados, devido aos ocorridos durante a última partida do Peixe, contra o Corinthians, na última quarta-feira (21).