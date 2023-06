Em jogo de cinco gols, Flamengo bate Santos na Vila e sobe na tabela

Rio - Em jogo movimentado, o Flamengo venceu o Santos e se recuperou da goleada diante do Bragantino. Na Vila Belmiro com portões fechados, o Rubro-Negro superou o Peixe por 3 a 2, neste domingo (25), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Everton Cebolinha, Everton Ribeiro e Erick Pulgar marcaram os gols que levaram o Mengão para o terceiro lugar na classificação.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 22 pontos e subiu para o terceiro lugar, ultrapassando o Palmeiras, que caiu para quarto após a derrota para o Botafogo. Já o Santos amarga a quinta derrota no campeonato e fica na 13ª colocação, com 13. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra o Aucas, do Equador, no Maracanã, pela última rodada da Libertadores.

O JOGO

O primeiro tempo foi marcado por muitos erros. O Flamengo teve controle praticamente total da bola, mas pecava no último terço do campo. Mesmo assim, encontrava espaços sem dificuldades e demorou pouco mais de 20 minutos para abrir o placar. Após cruzamento de Fabrício Bruno pela direita, Cebolinha ficou com a sobra e acertou belo chute para tirar do alcance do goleiro João Paulo.

Sem o apoio da torcida devido a punição de portões fechados pelos incidentes no clássico com o Corinthians, o Santos demonstrava fragilidade na defesa quase o tempo todo, mas era perigoso quando subia. Em uma das poucas oportunidades de contra-ataque, o Peixe chegou ao empate com Mendonza, que aproveitou o cruzamento de Soteldo.

Já a etapa final começou mais animada do que a primeira. Foram três gols em menos de 15 minutos. O Flamengo assumiu a frente com Éverton Ribeiro, de cabeça, aos quatro, mas o Santos igualou dois minutos depois com Rodrigo Fernández, em rebote da cabeçada de Messias. Pelo chão, o Fla desempatou outra vez, aos 12, após trama pela esquerda. Gerson encontrou Pulgar, que acertou belo chute no canto.

Após o início animado, o ritmo caiu na segunda etapa. O Flamengo seguiu controlando a posse de bola, mas não era contundente. O Santos, por outro lado, seguia com dificuldades e não encontrava espaços no contra-ataque. As diversas modificações nas equipes também prejudicaram o entendimento entre os jogadores, que não conseguiram dar novas emoções e esfriaram a partida.

SANTOS 2 X 3 FLAMENGO

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)

SANTOS: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Sandry), Dodi (Bruno Mezenga) e Lucas Lima (Luan Dias); Mendonza (Lucas Barbosa), Soteldo (Ângelo) e Marcos Leonardo. Técnico: Claudiomiro

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Gerson, Victor Hugo (Thiago Maia) e Éverton Ribeiro (Arrascaeta); Éverton Cebolinha (Bruno Henrique) e Gabigol (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli

Cartões amarelos: Lucas Pires e Luan Dias (SAN)

Gols: Éverton Cebolinha, aos 21' do 1ºT (0-1), Mendonza, aos 39' do 1ºT (1-1), Éverton Ribeiro, aos 4' do 2ºT (1-2), Rodrigo Fernández, aos 6' do 2ºT (2-2) e Erick Pulgar, aos 12' do 2ºT (2-3)