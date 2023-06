Jogador ventilado no Flamengo é liberado por clube russo

Ventilado no Flamengo nos últimos meses, o volante Wendel foi liberado pelo Zenit, da Rússia, para negociar com outros clubes nesta janela de transferências. Segundo o jornalista Fábio Aleixo, mesmo com o passe livre, o jogador, de 25 anos, terá a obrigação de se apresentar ao clube russo enquanto não haja algo oficial, nem negociações. Seu contrato com os russos vai até 2027.

Wendel contribuiu para os títulos da Supercopa da Rússia e do Campeonato Russo conquistados pelo Zenit em 2022/23. Em 33 jogos na temporada, o volante marcou nove gols e deu cinco assistências.

Apesar das boas atuações, ele avalia deixar o futebol russo em virtude das punições a Rússia após a invasão na Ucrânia. Com isso, os russos permitiram que o jogador buscasse outro time caso for seu desejo. Seu atual valor de mercado gira em torno de 24 milhões de euros (R$ 125 milhões).

Revelado pelo Fluminense, Wendel subiu para os profissionais em 2017 e se destacou rapidamente O Tricolor vendeu o jogador para o Sporting, de Portugal, em dezembro do mesmo ano, pelo valor de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões na cotação da época).

Após um pouco mais de três temporadas no futebol português, Wendel foi negociado com o Zenit, da Rússia, por 20,3 milhões de euros (cerca de R$ 133 milhões), em outubro de 2020. O Fluminense, que manteve 10% de mais-valia, arrecadou R$ 10 milhões com a negociação.