Melhor fase? Em 29 jogos, Gerson supera número de assistências de duas primeiras temporadas no Flamengo

Rio - Recontratado pelo Flamengo no começo do ano, Gerson, de 26 anos, vem justificando o rendimento pelo clube carioca. O jogador se tornou o principal "garçom" do Rubro-Negro ao dar três assistências na vitória sobre o Santos, neste domingo, com isso, em apenas 29 jogos na temporada, ele superou suas marcas pelo clube em 2019 e 2020 somadas.

Em 2023, o meia marcou três vezes e deu nove assistências. No seu primeiro ano de Flamengo, Gerson havia feito dois gols e dado quatro assistências. No ano seguinte, o jogador dobrou o número de gols, mas manteve o mesmo número de assistências. Contabilizando oito somando os dois anos.

Com Jorge Sampaoli, Gerson vem atuando mais avançado, da mesma forma que atuou sob o comando do argentino no Olympique de Marselha. Lá, na temporada de 2021/2022, Gerson viveu sua temporada mais artilheira da carreira ao fazer 11 gols. Ele deu sete assistências.