Vídeo: Pogba aparece com camisa do Flamengo autografada por Zico durante treino

Pogba treinando com a camisa do Flamengo autografada pelo Zico. pic.twitter.com/o1CDjfDTkL — Planeta do Flamengo (@fla_infos) June 27, 2023

Rio - O meia francês Paul Pogba levou rubro-negros à loucura nesta terça-feira (27) ao aparecer vestindo a camisa do Flamengo. Nas redes sociais, o jogador da Juventus surgiu treinando com a vestimenta, que ainda conta com autógrafo de Zico.A admiração de Pogba por Zico não é novidade. Quando ainda jogava no Manchester United, o francês citou o Galinho ao falar sobre sua paixão pelo futebol brasileiro em entrevista à ESPN.“Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Robinho... Todos esses jogadores. Roberto Carlos também. Eles têm muitos bons jogadores. Eu tenho o filme do Pelé na minha casa. Garrincha, tem alguns vídeos antigos dos seus dribles. Zico, o camisa 10", declarou.Mesmo de férias, Pogba tem treinado por conta própria para manter a forma física. O meia se recupera de uma lesão na coxa que o tirou dos gramados desde abril.