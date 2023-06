Flamengo define 'Plano B' para De La Cruz e inicia contatos por meia do Zenit

Rio - Com a classificação do River Plate para as oitavas de finais, a contratação de Nicolás de la Cruz se tornou praticamente impossível para o Flamengo. O Rubro-Negro já tem inclusive um "Plano B" para o uruguaio. Trata-se do apoiador Claudinho, que atualmente defende o Zenit, da Rússia.

De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o negócio ainda está em estágio inicial, mas o Flamengo deseja ofertar 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 63,74 milhões) aos russos. O brasileiro foi cedido há quase dois anos por 15 milhões de euros (cerca de R$ 79, 67 milhões) e o Bragantino manteve 20% dos direitos. Na última temporada, Claudinho, de 26 anos, disputou 24 das 30 partidas do Zenit, que foi campeão russo antecipado, sendo titular em 19, com cinco gols e nove assistências.

Outro jogador do Zenit, o volante Wendel não está nos planos do Flamengo neste momento. O Rubro-Negro entende que a contratação de Allan, praticamente finalizada, encerra a necessidade de buscar mais reforços para o setor.