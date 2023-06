Astro da NFL, Justin Jefferson marca presença no Maracanã para assistir a Flamengo x Aucas

O jogo entre Flamengo e Aucas, nesta quarta-feira, 28, conta com uma presença especial. O astro da NFL Justin Jefferson foi ao Maracanã para assistir à partida, que é válida pela última rodada do Grupo A da Libertadores.

O recebedor do Minnesota Vikings entrou na NFL em 2020 e, desde então, é um dos principais nomes da liga. Na última temporada, ele agarrou 128 passes para 1.809 jardas e oito touchdowns. Essa grande performance lhe rendeu o prêmio de melhor jogador ofensivo de 2022.