Léo Pereira celebra fase artilheira no Flamengo: ‘Uma das minhas metas na temporada’

“Muito feliz. Tenho minhas metas e objetivos que eu traço na temporada. Ano passado, fiz apenas dois gols. Claro que é melhor não sofrer, pois temos um ataque muito potente, mas tracei de fazer mais de três gols e já dobrei os do ano passado. Pretendo ajudar lá na frente sempre que possível”, disse o camisa 4 após a partida. Rio - Um dos destaques do Flamengo na temporada, o zagueiro Léo Pereira vem vivendo um grande momento não só na defesa, mas também no ataque. Na goleada de 4 a 0 sobre o Aucas, pela Libertadores, na última quarta-feira (28), no Maracanã , o defensor marcou seu quarto gol na temporada, dobrando a marca de 2022.“Muito feliz. Tenho minhas metas e objetivos que eu traço na temporada. Ano passado, fiz apenas dois gols. Claro que é melhor não sofrer, pois temos um ataque muito potente, mas tracei de fazer mais de três gols e já dobrei os do ano passado. Pretendo ajudar lá na frente sempre que possível”, disse o camisa 4 após a partida.

“Estou vivendo um momento muito gratificante. Venho sendo iluminado. A gente tinha trabalhado essa bola parada no treino da manhã e eu estava concentrado. Fui feliz e consegui fazer o gol”, afirmou.



Com mais seis meses de temporada pela frente e vivendo grande momento, Léo deve ter tempo suficiente para tentar alcançar a temporada mais goleadora de sua carreira. Para isso, precisará balançar as redes mais três vezes e assim superar os seis gols que marcou pelo Athletico-PR, em 2018.



Apesar da boa atuação na goleada sobre o Aucas, o Flamengo não terá tempo para relaxar. O Rubro-Negro volta a campo já no próximo sábado (1), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, e na quarta já terá um duelo decisivo contra o Athletico-PR, pelas oitavas da Copa do Brasil.

“Sabemos que o calendário brasileiro é essa loucura. Estamos acostumados com um jogo atrás do outro. Se tivesse uma semana para descansar e trabalhar, seria ideal. Mas a gente tem que estar preparado, já que a cada três dias temos uma final”, declarou Léo.



Apesar da vitória e do placar elástico contra o Aucas, o Flamengo avançou às oitavas da Libertadores como segundo colocado do Grupo A. Isso porque o Racing também venceu na rodada e fechou a fase de grupos com 13 pontos, enquanto o Rubro-Negro ficou com 11.