Novo goleiro do Flamengo, Rossi já tem data para iniciar trabalhos no Ninho do Urubu

Rio - Acertado com o Flamengo desde janeiro, o goleiro Agustín Rossi já tem data para iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu. Ele terá seu primeiro contato com a comissão técnica de Jorge Sampaoli neste sábado (1).



Apesar de já estar no Rio desde a última segunda-feira (27), Rossi terá que aguardar até sábado, dia em que começa a valer seu contrato com o Flamengo. Para que ele iniciasse os treinos antes, era necessário um acordo com o Boca Juniors, que não se mostrou disposto. No caso de Luiz Araújo, o Atlanta United cedeu e ele já deu expediente no Ninho nesta semana.



Assim como Luiz Araújo, Rossi terá condições legais de estrear já a partir da próxima segunda-feira (3), dia em que abre a janela de transferências. No entanto, a escalação da dupla dependerá da avaliação da comissão técnica.