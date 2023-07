Anunciado como reforço, Agustín Rossi participa de primeiro treino pelo Flamengo

Rio - O goleiro Agustín Rossi, de 27 anos, finalmente foi anunciado com reforço do Flamengo na manhã deste sábado. O argentino, que assinou quatro anos e meio de contrato com o clube carioca, já foi logo participar da sua primeira atividade como jogador do clube carioca.

Rossi assinou um pré-contrato com o Flamengo em janeiro, porém, ainda tinha vínculo para cumprir com o Boca Juniors. Irritado com a decisão do goleiro, o clube argentino o emprestou para o Al-Nasrr, da Arábia Saudita. No clube de Cristiano Ronaldo, Rossi pouco atuou.

Até o momento, o Flamengo tem dois reforços fechados para o segundo semestre. Além de Rossi, o clube carioca acertou com Luiz Araújo, ex-jogador do Atlanta United, dos Estados Unidos. Allan, volante do Atlético-MG, está bem perto de ser oficializado também. Além disso, o Rubro-Negro negocia com Claudinho, do Zenit.

Com a chegada de Rossi, o Flamengo terá mais uma opção para o gol. Atualmente, Matheus Cunha é o titular e Santos sua principal opção. Hugo Souza, que se torna o quarto nome para o setor, deverá ser negociado pelo Flamengo.