Gabi faz gol histórico, e Flamengo bate o Fortaleza no Maracanã

Em uma noite histórica para Gabi neste sábado, 01, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0, pela 13ª rodada do Brasileirão. O atacante abriu o placar no Maracanã e alcançou a marca de 150 gols com a camisa do Rubro-Negro. Arrascaeta, na etapa complementar, fez o segundo do Fla, que chegou aos 25 pontos e segue no terceira posição do campeonato.

Agora, o Flamengo foca na Copa do Brasil. O time de Jorge Sampaoli volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Athletico no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final.

O JOGO

Os primeiros 15 minutos de partida foram agitados no Maracanã. Logo aos 11, Thiago Maia derrubou Lucero, do Fortaleza, na área, e o árbitro assinalou o pênalti. Yago Pikachu foi para cobrança, mas Matheus Cunha brilhou e fez a defesa.

Três minutos depois, o Flamengo castigou o Leão do Pici e abriu abriu o placar no Maracanã. Arrascaeta cruzou de trivela para Gabi, que dividiu com Tinga e mandou a bola para o fundo das redes. O gol, aliás, foi o 150º do ídolo com o manto.

Depois disso, o Rubro-Negro se manteve melhor em campo e terminou a etapa inicial com mais de 60% de posse de bola, mas finalizou pouco e não ampliou a vantagem. Já o Fortaleza pareceu ter sentido o golpe, mas conseguiu pressionar na reta final do primeiro tempo.

Na etapa complementar, o Leão do Pici buscou se soltar no jogo para buscar o empate, mas o time de Jorge Sampaoli foi mais eficiente e chegou ao segundo gol. Aos 19 minutos, Ayrton Lucas cruzou bola na área, e a zaga do Fortaleza fez o corte. Arrascaeta pegou a sobra ainda dentro da área e encheu o pé para estufar as redes.

Com o 2 a 0 de vantagem no marcador, o jogo ficou sob o controle do Flamengo, que conseguiu segurar o resultado até o fim. O Fortaleza até conseguiu chegar em determinados momentos, mas exigiu pouco do goleiro Matheus Cunha durante o segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fortaleza



Data e Hora: 01/07/2023, às 18h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA/DF)



Cartões amarelos: Erick Pulgar e Bruno Henrique (FLA)

Cartões vermelhos:

Gols: Gabi (1-0) (14'/1ºT) / Arrascaeta (2-0) (19'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz, 32'/1ºT) e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Filipe Luís, 37'/2ºT), Erick Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro (Bruno Henrique, Intervalo) e Arrascaeta (Victor Hugo, 33'/2ºT); Gabi (Pedro, Intervalo).

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Yago Pikachu (Calebe, 20'/2ºT), Tinga (Dudu, 23'/2ºT), Marcelo Benevenuto, Brítez e Bruno Pacheco; José Welison (Hércules, Intervalo), Caio Alexandre (Romarinho, 43'/2ºT) e Pochettino (Lucas Crispim, 43'/2ºT); Thiago Galhardo e Lucero.