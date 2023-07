Primeiro dia de Allan no Flamengo tem sorrisos e encontro com Sampaoli

O volante Allan, recém contrato pelo Flamengo, viveu seus primeiros momentos como jogador do clube. Nesta segunda-feira, o ex-Atlético-MG esteve nas dependências do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Rubro-Negro, conheceu os companheiros e posou para fotos ao lado de Jorge Sampaoli.



Durante a longa lista de abraços, o volante falou sobre a ansiedade pela estreia no Flamengo. Entre os encontros mais esperados, o técnico argentino ficou um longo período conversando com o jogador, que foi um pedido dele para o departamento de futebol.

1° dia de Allan no Mengão! Bora conferir? #VamosFlamengo pic.twitter.com/xGYTyAO9pM — Flamengo (@Flamengo) July 3, 2023

"Legal demais estar aqui com vocês. Estrutura não tem o que falar, fantástico, top. Agora é trabalhar para ficar à disposição o mais rápido possível e desfrutar desse momento", disse, em entrevista à FlaTV.

Além de conhecer os companheiros, comissão técnica e demais funcionários, Allan esteve no campo do Ninho do Urubu para alguns testes físicos. O jogador já estava em fase final de transição após sofrer uma grave lesão na coluna, da qual ficou cerca de três meses em recuperação. A data de estreia ainda não está definida.

Assim como Allan, Luiz Araújo e Rossi, outros dois reforços do Flamengo que chegaram nesta janela, ainda aguardam regularização de documentos para estrear pelo clube. O próximo jogo do Rubro-Negro será nesta quarta-feira (05), às 21h30 (de Brasília), contra o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil.