Matheus Cunha, do Flamengo, rasga elogios a Sampaoli: 'É um dos melhores técnicos do mundo'

Matheus Cunha foi só elogios a Jorge Sampaoli durante a entrevista ao programa "Resenha do Craque", da FlaTV, nesta terça-feira, 04. Na conversa, o goleiro destacou que o argentino é um dos melhores treinadores do mundo e falou da relação com ele.

"É a melhor possível, aprendo muito com ele e sua comissão todo dia, ele me passa o que quer que eu faça. Sampaoli para mim é um dos melhores técnicos do mundo, é muito bom aprender com um cara do nível dele. A nossa relação é muito boa, de aprendizado e de confiança", afirmou Matheus Cunha.

Outro tema abordado na entrevista foi a primeira defesa de pênalti de Matheus como profissional, que aconteceu na vitória sobre o Fortaleza, no último fim de semana. Ainda no começo do primeiro tempo, o Leão do Pici teve uma penalidade a seu favor após Thiago Maia derrubar Lucero na área. Yago Pikachu foi para a cobrança, e o goleiro espalmou.

"Para falar do momento que antecedeu, tem que falar dos analistas, dos preparadores de goleiros, que estudam muito, passam pra gente. Se eu não me engano, a gente tinha 38 pênaltis dele (Yago Pikachu) para analisar, para tomar a melhor decisão. Eles deixam claro que a decisão é do goleiro, mas a gente estudou bastante um dia antes, estudamos todos os batedores pra tomar a melhor decisão e eu fui feliz, graças a Deus", contou o goleiro.

Cria do São Paulo, Matheus Cunha chegou ao Flamengo no fim de 2020 . Depois de subir para o profissional, ele se tornou titular na atual temporada, já com Sampaoli à frente do time.

"Com 16 anos assinei meu primeiro contrato profissional com o São Paulo por três anos. Estava no período de acabar, a gente iria renovar, entramos na sala para renovar o contrato, e eu com a caneta na mão. Por decisão do meu empresário, esperamos um pouco para ver se era isso mesmo que eu queria, aí tomamos a decisão de vir para o Flamengo", disse ele.