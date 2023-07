Flamengo vence o Athletico de virada e fica em vantagem por vaga na semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo tomou um susto, mas deu a volta por cima no segundo tempo e está em vantagem por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Isso porque, nesta quarta-feira, 05, o Rubro-Negro Carioca venceu o Athletico de virada por 2 a 1, pelo jogo de ida das quartas da competição. Canobbio abriu o placar para o Furacão no Maracanã logo no começo da partida. Já Pedro e Bruno Henrique marcaram na etapa complementar e garantiram o triunfo do Fla.

As duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira da próxima semana semana, às 21h30, na Ligga Arena (novo nome da Arena da Baixada). O Flamengo pode até empatar para avançar na Copa do Brasil.

Antes disso, o Rubro-Negro Carioca volta as atenções ao Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do time de Jorge Sampaoli será no sábado, às 21h, contra o Palmeiras no Allianz Parque. O duelo é válido pela 14ª rodada da competição.

O JOGO

Durante o primeiro tempo, o Flamengo teve muito volume, mas pouca eficiência. De acordo com dados do site "SofaScore", o Rubro-Negro chegou a ter 82% de posse de bola. No entanto, foram poucas as chances criadas. A melhor delas veio numa cobrança de falta de Arrascaeta, que tirou tinta da trave.

O Athletico, por sua vez, tinha muita dificuldade para segurar a bola e criar chances, mas foi eficiente: aproveitou o vacilo do Fla e abriu o placar no Maracanã. Aos sete minutos, Vitor Roque pressionou Erick Pulgar e dividiu bola com o chileno próximo à entrada da área. A bola sobrou para Canobbio, que avançou e finalizou na saída de Matheus Cunha para balançar as redes.

Já na etapa complementar, foi a vez do Furacão, e o Rubro-Negro Carioca aproveitar. Durante um ataque do Fla aos seis minutos, Madson demorou a fazer o corte, Arrascaeta se antecipou a ele e acabou por levar um chute na canela dentro da área. Após revisão no VAR, o árbitro assinalou o pênalti. Pedro foi para a cobrança e deixou tudo igual no marcador.

Após empatar, o Flamengo manteve o apetite pelo gol e, com o dedo do técnico Jorge Sampaoli, conseguiu a virada. Numa cobrança de falta aos 26 minutos, Arrascaceta cruzou na medida para Bruno Henrique, que havia entrado há pouco, cabecear e deixar o Fla em vantagem no marcador.

Mais tarde no jogo, Bruno Henrique ainda teve uma ótima chance para fazer o terceiro do Fla. Em um rápido contra-ataque, Luiz Araújo descolou um ótimo lançamento para o camisa 27, que ficou cara a cara com Bento. O atacante tentou encobrir o goleiro, porém mandou para fora.

O Athletico por sua vez, só se soltou na reta final de partida. Entretanto, foram poucas chances criadas, e o Furacão não teve sucesso em buscar o empate.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Athletico



Data e Hora:05/07/2023, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Pulgar e Wesley (FLA) / Bento e Thiago Andrade (CAP)

Cartões vermelhos:

Gols: Canobbio (0-1) (07'/1ºT) / Pedro (1-1) (10'/2ºT) / Bruno Henrique (2-1) (26'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha; Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo (Bruno Henrique, 22'/2ºT), Gerson, Everton Ribeiro (Luiz Araújo, 33'/2ºT) e Arrascaeta (Thiago Maia, 42'/2ºT); Pedro.



ATHLETICO (Técnico: Wesley Carvalho)

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Ze Ivaldo; Madson (Khellven, 15'/2ºT), Fernandinho, Erick (Cuello, 36'/2ºT) e Lucas Esqueviel; Canobbio (Léo Cittadini, 36'/2ºT), Vitor Bueno (Christian, 15'/2ºT) e Vitor Roque (Thiago Andrade, 43'/2ºT).