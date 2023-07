Rafinha revela vontade de Filipe Luís após aposentadoria no Flamengo: 'Quem sabe?'

Rio - Rafinha e Filipe Luís viveram um grande momento como titulares e peças fundamentais no Flamengo em 2019. Porém, no ano seguinte, o lateral-direito deixou o Rubro-Negro e a vida dos dois se separou. Em entrevista à ESPN, Rafinha revelou que o destino poderá uni-los em breve, após a aposentadoria do lateral rubro-negro.

“Vou contar um segredo, o Filipe Luís quer ser o treinador e que eu seja o auxiliar dele. Para o futuro, quem sabe? É um grande amigo que tenho, a gente brinca. Mas ainda quero jogar um pouquinho e, daí, quem sabe, vou escolher se vou para a beira do campo, ser treinador, ou se viro algum dirigente”, afirmou.

Filipe Luís, de 37 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim do ano. O veterano já deixou claro que irá encerrar sua carreira no clube carioca. Nesta temporada, o lateral atuou em apenas 11 jogos, mas ainda alimenta a esperança de ser útil dentro de campo e ampliar seu vínculo por mais uma temporada.

Rafinha, que tem a mesma idade, tem contrato com o São Paulo até o fim do ano. Sob o comando de Dorival Júnior, o lateral está vivendo seu melhor momento no clube paulista, com 22 jogos, um gol e uma assistência em 2023.