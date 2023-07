Arrascaeta e Everton Ribeiro salvam no fim, e Flamengo conquista empate fora de casa contra o Palmeiras

Vindo de boa sequência e crescendo na temporada, o Flamengo não teve uma noite inspirada neste sábado (9), no Allianz Parque, mas conseguiu colocar um ponto na bagagem mesmo fora de casa. Após um primeiro tempo ruim e de domínio do Palmeiras, o Rubro-Negro contou com ajuda dos destaques Everton Ribeiro e Arrascaeta, que saíram do banco e construíram a jogada do gol de empate na reta final. Dudu marcou para o Verdão, e o meia uruguaio anotou para o clube da Gávea, terminando em 1 a 1. A equipe paulista ainda teve um tento anulado no último lance do confronto, por impedimento.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi aos 26 pontos e se garantiu no G4 ao fim da rodada. O próximo compromisso será na quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, contra o Athletico-PR pela volta das quartas de final da Copa do Brasil - na ida, o Fla venceu por 2 a 1, de virada.

O jogo

A primeira etapa foi de domínio da equipe da casa. Sem Arrascaeta e Everton Ribeiro, ambos no banco, o Flamengo teve pouco poder de fogo e apresentou futebol abaixo do esperado quanto à criatividade para furar o bloqueio. Do outro lado, o Palmeiras, com seu jogo característico de profundidade, aproveitou erro de marcação, sufocou no campo de ataque e abriu o placar.



Aos 23 minutos de jogo, Mayke foi ao fundo pelo lado direito, cruzou para Rony, e o atacante desviou. O goleiro Matheus Cunha defendeu, a bola tocou na trave e sobrou nos pés de Dudu, que, de primeira, finalizou para abrir o placar no Allianz Parque.



Já no fim da primeira etapa, em lance isolado, após bate-rebate dentro da área, Everton Cebolinha ficou frente a frente com Weverton e soltou uma bomba por cima, longe da meta defendida pelo goleiro do Verdão.



Na volta do intervalo, Jorge Sampaoli optou por colocar Everton Ribeiro no lugar de Luiz Araújo, e o Rubro-Negro acordou no jogo. Nas primeiras movimentações, o Fla teve o controle da bola e passou a ocupar o campo de ataque com mais facilidade. Logo em seguida, Arrascaeta também foi acionado. A dupla mostrou que faz a diferença.



Aos 35 minutos, no momento de maior pressão, veio o empate do Flamengo. Everton Ribeiro dominou na entrada da área, carregou pela direita e cruzou na cabeça do uruguaio, que tocou no canto esquerdo e tirou do alcance de Weverton.



As emoções no Allianz Parque não deram trégua. Aos 50 minutos, o Palmeiras teve falta na intermediária de ataque e Luis Guilherme cruzou na cabeça de Murilo, que desviou no canto direito para estufar a rede. O lance, no entanto, foi anulado em campo pelo auxiliar Victor Hugo Imazu e teve a confirmação do impedimento pelo VAR. Lance milimétrico, mas que não alterou o placar final da partida.



Ficha técnica

Palmeiras 1 x 1 Flamengo



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: sábado (8/7), às 21h (de Brasília)

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Victor Hugo Imazu e Henrique Neu Ribeiro



Gols: Dudu 23'/1ºT (Palmeiras) e Arrascaeta 35'/2ºT (Flamengo)

Cartões amarelos: Mayke e Richard Ríos (Palmeiras); Victor Hugo, Ayrton Lucas e Fabricio Bruno (Flamengo)



PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Richard Ríos (Endrick), Gabriel Menino (Naves) e Raphael Veiga (Fabinho); Artur (Murilo), Rony e Dudu (Luis Guilherme). Técnico: Abel Ferreira.



FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo (Bruno Henrique) e Gerson; Luiz Araújo (Everton Ribeiro), Everton Cebolinha e Pedro (Matheus França). Técnico: Jorge Sampaoli.