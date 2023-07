Sampaoli espera contar com trio para o jogo do Flamengo na Copa do Brasil

O Flamengo vive a expectativa de ter dois retornos e um reforço na partida contra o Athletico, válida pela Copa do Brasil. Isso porque, durante a entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, o técnico Jorge Sampaoli revelou que espera contar com Allan, Gabigol e Léo Pereira para o confronto.

"São jogadores que esperamos recuperar para quarta-feira (Gabigol e Léo Pereira). Allan está fazendo um trabalho duplo para ficar em forma. Vamos testá-lo na segunda e na terça para ver se ele pode nos ajudar alguns minutos. Espero ter todos os jogadores à disposição para jogar essa decisão da Copa do Brasil", disse Sampaoli.

Vale lembrar que Gabi e Léo Pereira não entram em campo desde a vitória sobre o Fortaleza, no dia 1º de julho. Ambos precisaram ser substituídos na ocasião. O atacante teve um problema no tornozelo direito, enquanto o zagueiro, uma lesão muscular na coxa esquerda.

Já Allan, reforço do Fla nesta segunda janela, não entra em campo desde o dia 15 de março, quando sofreu uma lesão na coluna. Dessa forma, como Sampaoli informou, ele faz um trabalho duplo para ficar em forma e estar à disposição da comissão técnica.

Em tempo: Flamengo e Athletico se enfrentarão na quarta-feira, às 21h30, na Ligga Arena. A partida é válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Fla venceu de virada e, portanto, pode até empatar para avançar na competição.