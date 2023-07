Flamengo vê erros de arbitragem no jogo contra o Palmeiras e irá à CBF

O Flamengo viu dois erros de arbitragem no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado, e vai à CBF reclamar. A diretoria contesta um possível pênalti não marcado em cima de Everton Ribeiro e, principalmente, erro de protocolo no gol de Rony que foi anulado no segundo tempo. A informação é do site "ge".

Sobre o possível pênalti, o lance aconteceu aos 33 minutos da etapa complementar. Na ocasião, Richard Ríos, que já tinha cartão amarelo, disputa bola com Everton Ribeiro e faz contato nas costas do meia do Flamengo dentro da área. O árbitro não marcou a infração e o VAR também não o chamou para uma revisão.

Pouco depois, aos 37, Raphael Veiga descolou um ótimo lançamento para Rony, que avançou, passou pelo goleiro e chutou para balançar as redes. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento durante o lance, e a defesa do Fla, então, parou. Apesar disso, o lance foi revisado pelo VAR.

Vale lembrar que o jogo já havia ganhado certa tensão, além da rivalidade entre as partes, por causa de declarações de pessoas importantes de ambos os clubes. Após o empate com o Athletico, no fim de semana passado, um dos auxiliares de Abel Ferreira disse que "o sistema" não quer que o Palmeiras seja campeão novamente.