Flamengo tem 'plano C' se não avançar em negociações por De La Cruz e Claudinho

Rio - Em busca de reforços para o meio-campo nesta janela de transferências, o Flamengo se vê com dificuldades na negociação por De La Cruz junto ao River Plate, da Argentina, e adota paciência com o Zenit , da Rússia, para fechar um acordo por Claudinho. Porém, caso ambas as tratativas fracassem, o Rubro-Negro já debate um terceiro nome internamente.

"A gente sempre tem mais de uma opção para qualquer posição que a gente determine e decida que seja necessária no elenco. Então, sim (existe um 'plano C') Mas, é uma coisa interna do Flamengo", disse o diretor executivo de futebol do clube carioca, Bruno Spindel.

A negociação por De La Cruz é considerada travada, já que o River Plate pede 16 milhões de dólares (R$ 78,4 milhões, na cotação atual) da multa contratual à vista para liberar o meia, o que é inviável para o Flamengo.

Enquanto isso, o Flamengo já se acertou verbalmente com Claudinho, mas não agradou ao Zenit com sua primeira oferta. O Rubro-Negro ofereceu ao clube russo 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) e mais bônus relativos a conquistas de títulos e números de partidas disputadas para ter o jogador.

No entanto, o Zenit pede entre 17 e 18 milhões de euros (de R$ 88 e 94 milhões respectivamente), para compensar o valor que eles pagaram para tirar Claudinho do Bragantino em 2021. O Flamengo, contudo, tenta diminuir a quantia pedida, o que não será fácil.