CBF divulga áudios de VAR em lance polêmico de Palmeiras e Flamengo: 'Contato mínimo'

Rio - A análise do VAR da partida entre Palmeiras e Flamengo, realizada no último sábado, foi divulgada pela CBF nesta terça-feira. Em um lance reclamado pelos rubro-negros, a arbitragem analisou que a dividida entre Richard Rios e Everton Ribeiro não teve força suficiente para gerar um pênalti em favor dos cariocas.

"Contato mínimo e ele se joga. Para mim, não tem impacto nas costas dele. Tem contato, mas não tem impacto suficiente para derrubar ele. Ele segura a passada e se joga. O impacto é mínimo", afirmou o árbitro da partida, Ramon Abatti Abel.

Posteriormente, o responsável pelo VAR, Rodolpho Toski Marques, questionou o árbitro sobre o lance, mas diante da convicção de Ramon não houve recomendação para revisão. Os jogadores do Flamengo reclamaram bastante do lance, que também gerou irritação dos dirigentes.

A gente ficou muito indignado com um árbitro que não está acostumado com um jogo desse tamanho. Cometeu erros inaceitáveis. O pênalti sobre o Everton Ribeiro, com carga nas costas, que é tema de vídeos explicativos na CBF”, disse o diretor executivo do clube, Bruno Spindel.