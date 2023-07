Flamengo oficializa saída de Arturo Vidal

Rio - O Flamengo oficializou na manhã desta quinta-feira a rescisão com Arturo Vidal. O jogador, de 36 anos, vai defender o Athletico-PR. Contratado no ano passado pelo clube carioca, o chileno nunca conseguiu se firmar no Rio, apesar de ter sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores.

"O Clube de Regatas do Flamengo acertou a rescisão de contrato com o atleta Arturo Vidal. Com o Manto Sagrado, Vidal atuou em 51 partidas, fez 2 gols e deu 4 assistências. O Chileno foi campeão da Copa Libertadores (2022) e Copa do Brasil (2022). O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso no prosseguimento de sua carreira", afirmou o Flamengo em nota oficial.

Vidal fez história no futebol europeu. Um dos principais jogadores da seleção chilena de todos os tempos, o volante defendeu clubes importantes como Inter de Milão, Juventus, Bayern e Barcelona.