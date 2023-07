Árbitro relata na súmula cartão amarelo para Gabigol em jogo do Flamengo: 'Conduta antidesportiva'

Rio - Árbitro da vitória do Flamengo sobre o Athletico-P R, na última quarta-feira (12), na Ligga Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Bráulio da Silva Machado relatou na súmula o motivo do cartão amarelo dado a Gabigol durante a comemoração do segundo gol do clube carioca. Ele também justificou a expulsão de Gerson, que será desfalque na semifinal diante do Grêmio.

Segundo o árbitro, Gabigol recebeu a penalidade "por conduta antidesportiva ao se aproximar da mureta de proteção onde estava localizada a torcida da equipe mandante e celebrar o gol de sua equipe com gestos provocativos". Ele ainda relatou que, no momento, diversos copos plásticos com líquido não identificado foram arremessados em direção ao jogador.

Sobre o cartão vermelho dado a Gerson, assim como para o zagueiro Thiago Heleno, do Furacão, Bráulio relatou que o volante do Flamengo iniciou um conflito ao "empurrar o peito do seu adversário com as duas mãos fora do contexto de disputa de bola, no momento em que o jogo estava paralisado". Ele reforçou que o desentendimento "somente foi finalizado após a expulsão dos atletas envolvidos".