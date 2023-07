Dirigente do Flamengo mostra revolta com arbitragem: ‘Não somos idiotas’

Rio - O Flamengo não esconde sua indignação com a arbitragem em seus últimos jogos. Nesta quinta-feira (13), o vice-presidente geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunshee de Abranches, cobrou explicações sobre os lances polêmicos que vêm acontecendo.



"Nessa questão de arbitragem, temos encontrado dificuldades. Não dá para tratar o Flamengo achando que o Flamengo tem inteligência mínima. Não dá para sofismar. A comissão de arbitragem presta serviço ao futebol. Ela tem que se explicar em determinados momentos. Não adianta inventar coisas achando que o Flamengo é idiota. E não é. O Flamengo não é idiota", disse o dirigente ao UOL.



"O Flamengo está muito insatisfeito com a arbitragem, com a forma que está sendo feito o VAR. O Flamengo foi prejudicado em jogos seguidos, apresentou reclamações. A comissão de arbitragem é uma prestadora de serviço do futebol, deveria ter preocupação maior com o futebol, entender melhor as postulações dos clubes", completou.



Na partida contra o Palmeiras, o Flamengo reclama de um pênalti de Richard Ríos em Everton Ribeiro, já na reta final da partida. Contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, mesmo saindo com a vitória de 2 a 0, o Rubro-Negro se revoltou pela forma como o VAR traçou a linha de impedimento para anular o gol de Gabigol. Em protesto, o clube não permitiu que ninguém desse entrevista após a partida.



"A gente tem notícia de pessoas que já operaram o VAR de que o VAR está sendo mal operado, que estão usando só três câmeras. Na Copa do Mundo, usavam sete, com atuação automática. A parte humana na Copa entrava no final do processo", afirmou Dunshee.



"A relação com a CBF é boa. O presidente Ednaldo é uma pessoa super solícita. Tem pessoas corretas lá. Mas nessa questão de arbitragem, temos encontrado dificuldades", finalizou.