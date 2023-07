O que Gabigol comeu? Alimento consumido pelo atacante do Flamengo não era biscoito; descubra

Rio - A cena inusitada de Gabigol comendo um alimento arremessado pela torcida do Athletico-PR, na noite da última quarta-feira (12), na Ligga Arena, enquanto o Flamengo comemorava seu primeiro gol, chamou a atenção. No entanto, diferentemente do que todos imaginavam, o camisa 10 mordeu um pedaço de hambúrguer e não um biscoito. A informação foi dada pelo “ge”.



O lanche, que é servido no pão australiano, é um dos mais consumidos no estádio do Furacão. Na hora em que viu um pedaço voando em sua direção, Gabigol mostrou para a câmera e comeu, em resposta à hostilidade.



Com a bola rolando, o Flamengo venceu o Athletico-PR por 2 a 0 e se garantiu nas semifinais da Copa do Brasil. O adversário da próxima fase será o Grêmio.