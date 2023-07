Flamengo envia oferta oficial por Claudinho; saiba detalhes do parcelamento

Rio - O Flamengo segue com seu sonho de contratar Claudinho. Nesta quinta-feira (13), o clube deu mais um passo para que ele se torne realidade. O Rubro-Negro enviou ao Zenit uma proposta oficial de 15 milhões de euros (R$ 80 milhões) para comprar 100% dos direitos do meia. Os russos analisam a oferta, mas não têm pressa para responder. As informações são do site “ge”.



No início da semana, o time carioca chegou a fazer a proposta verbalmente ao Zenit, com sondagens para saber sobre condições e prazos. Nesta quinta, a oferta foi colocada no papel, com um pagamento do valor total em cinco anos, sem incluir bônus. O documento fala em 10 parcelas fixas, no valor de 1,5 milhão de euros.



Para contratar Claudinho, o Flamengo conta com a vontade do jogador. Pessoas próximas ao ex-meia do Red Bull Bragantino dizem que ele fala constantemente de seu desejo em fechar com o Rubro-Negro.



Internamente, há otimismo por um desfecho positivo, mas o Flamengo sabe que precisará de paciência para convencer os russos. Entre o time carioca e Claudinho, tudo certo para um contrato até o fim de 2027.