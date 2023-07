Everton Ribeiro, do Flamengo, admite ter feito transplante capilar: 'Sou ex-calvo'

Everton Ribeiro chamou atenção dos torcedores do Flamengo Reprodução

Rio - O meia Everton Ribeiro, do Flamengo, confirmou uma informação que estava sendo especulada por torcedores há algum tempo. O camisa 7 admitiu ter feito um transplante capilar e se definiu como “ex-calvo”."Fala, pessoal. Depois de tanta especulação, chegou a hora de contar a verdade pra vocês. Sim, eu fiz um transplante capilar com o Dr. Thiago, e agora eu sou um ex-calvo", brincou o jogador em uma publicação em suas redes sociais. "Agora até no jogo vão parar de perguntar. Já teve juiz, já teve jogador, torcedor que aproveita pra perguntar na hora da foto, que até já perdi a conta", disse Ribeiro em suas redes sociais.No vídeo, o meia aparece lendo diversos comentários na Internet sobre sua mudança de visual. Ele foi vítima de brincadeiras dos companheiros, atuais e antigos, que deixaram recado na publicação. "Passa o contato no wpp baixinho", disse o zagueiro Fabrício Bruno. "Voando baixola", comentou o meia Lázaro. "Muito bom Baxola! Vou indicar pro amigo aqui", disse o zagueiro Léo Pereira.