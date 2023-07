Flamengo e Gabigol negociam renovação e atacante pode assinar contrato até o fim de 2029

Rio - O Flamengo e o atacante Gabigol já iniciaram as tratativas para renovação do contrato do ídolo com o clube carioca. De acordo com informações do portal "GE", ainda não há um acordo entre as partes, mas a tendência é que cheguem a um consenso em relação ao novo vínculo. Atualmente, o jogador, de 26 anos, tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2024.

De acordo com o site, Gabigol fez uma pedida de um aumento de 50% em relação ao que recebe no Flamengo. A proposta do clube carioca não é a mesma, mas o Rubro-Negro acena com gatilhos de premiações a partir de conquistas que aproximariam o valor total do contrato ao desejado pelo camisa 10.

Outro debate é em relação ao tempo de contrato. Ainda não se sabe se Gabigol irá assinar um vínculo até junho de 2028 ou se será proposto a ele um acordo até o fim de 2029. Com isso, o artilheiro poderá completar dez anos de Flamengo.

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou um dos maiores ídolos da história do Flamengo. No total são 11 títulos, 151 gols e 245 jogos. O atacante já é o sétimo maior artilheiro da história do Flamengo, tendo sido herói de dois títulos da Libertadores.