Flamengo faz sondagem por Gustavo Scarpa, ex-Fluminense e Palmeiras

Rio - O Flamengo segue no mercado em busca de um meia para reforçar seu elenco., mas o clube também estuda outros nomes. De acordo com o “UOL”, o Rubro-Negro fez uma sondagem por Gustavo Scarpa, ex-Fluminense e Palmeiras e que atualmente defende o Nottingham Forest-ING.Craque do último Brasileirão, Scarpa foi procurado pelo time carioca, mas respondeu que não pretende voltar ao Brasil neste momento. Em sua primeira temporada na Inglaterra, o meia sofreu com lesões e disputou apenas 10 jogos. Ele quer provar que pode atuar em alto nível na Premier League.Desde o ano passado, Scarpa deixou claro que tinha o sonho de atuar na Premier League. Por isso, mesmo valorizado, decidiu não renovar com o Palmeiras e assinou com o Nottingham Forest até 30 de junho de 2026.Em sua última temporada no Brasil, Scarpa liderou o Palmeiras na conquista do título brasileiro. Foram 59 jogos em 2022, com 13 gols e 16 assistências.