Flamengo fica perto de renovar com patrocinador por R$ 43 milhões

Rio - O Flamengo está perto de acertar a renovação de patrocínio com a Pixbet. O novo contrato com a empresa de apostas esportivas deve girar em torno de R$ 43 milhões anuais. As informações são do “UOL”.



As partes ainda debatem se o novo contrato será válido por um ou dois anos. A renovação envolve também uma exposição maior da marca e ativações do Flamengo para a empresa.



O atual vínculo do Flamengo com a Pixbet termina no fim desta ano. A previsão era o pagamento de R$ 48 milhões em dois anos.



Atualmente, a marca da Pixbet é exposta na omoplata da camisa do Flamengo. O uniforme rubro-negro ainda conta com o Banco BRB, que é o patrocinador master, a Sil Fios e Cabos Elétricos, Mercado Livre e Assist Card.