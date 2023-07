Vice de embaixadas do Flamengo tem agenda com diretorias de clubes europeus

O vice-presidente de Embaixadas e Consulados do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos, teve uma reunião com a diretoria do Benfica, de Portugal, em agenda com objetivo para aumentar as relações com clubes europeus. O dirigente revelou que estão previstos encontros com as gestões de Barcelona e Real Madrid.

"A receptividade foi muito boa. Vamos trocar informações, porque é uma experiência muito relevante para nós. A gente vê outra cultura, outra forma de se entender o futebol e levar algo diferente para o torcedor. Isso estreita a relação dos clubes", disse o vice do Flamengo, em aspas divulgadas pelo "ge".

O Flamengo conta com mais de 450 embaixadas espalhados pelo mundo, com aproximadamente 100 mil torcedores cadastrados. A ideia da diretoria é ampliar o número e melhorar as experiências do rubro-negro fora do território brasileiro.