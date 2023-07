Pedro desfalca Flamengo em clássico com o Fluminense

O Flamengo anunciou, na tarde deste domingo (16), que não contará com o atacante Pedro para o clássico com o Fluminense, às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Segundo o clube, o jogador sentiu um desconforto no treino do último sábado (15).

Além de Pedro, quem está fora da partida é Erick Pulgar, que virou preocupação no Flamengo . O volante, que está lesionado, terá sua vaga disputada por Allan e Thiago Maia neste domingo. O chileno deve não só perder o clássico, mas também outros jogos na sequência da temporada.

Outros desfalques são o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o zagueiro Fabrício Bruno. Os dois estão suspensos por acumulo de cartões amarelos. As baixas dão espaço para os retornos de Léo Pereira e Filipe Luís ao time. Também fora é o atacante Bruno Henrique, que esta em tratamento de um estiramento ligamentar no tornozelo e no joelho esquerdos

Com isso, o Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação: Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Allan (Thiago Maia), Victor Hugo, Gerson, Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol