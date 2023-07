Após primeiro encontro com a torcida do Flamengo no Maracanã, Allan se declara: ‘Sensação que não dá para explicar’

Rio -, o Fla-Flu do último domingo (16) foi especial para o volante Allan. O camisa 21 fez sua estreia com a camisa do Flamengo no Maracanã e logo em um clássico. Recém-chegado à Gávea, o jogador celebrou o momento especial e explicou a mistura de sentimentos.“Sensação que não dá para explicar. Esperei muito por esse momento. Estou muito feliz e realizado pela estreia, mas ainda preciso trabalhar muito para chegar no meu alto nível e dar alegrias para o Flamengo”, celebrou Allan após a partida.Mesmo com o empate, o volante viu como positiva a atuação do Flamengo diante do Fluminense e acredita que faltou pouco para o Rubro-Negro sair de campo com a vitória. Além disso, ele destacou a importância da semana livre que a equipe terá pela frente.“Foi um grande jogo. Vejo nossa atuação com bons olhos. Faltou só o gol mesmo. Temos que seguir trabalhando, pois estamos tendo uma evolução positiva e essa semana livre será bem importante”, declarou.Apesar da alegria pela estreia diante da torcida rubro-negra, Allan admitiu que ainda busca sua melhor forma física. O volante ficou quatro meses longe dos gramados se recuperando de uma lesão na coluna, sofrida quando ele ainda defendia o Atlético-MG.“Aos poucos eu vou ganhando ritmo e minutagem. Outra coisa importante é o nível da dor e hoje eu estou zerado. Agora eu precisa ganhar ritmo, já que fiquei quatro meses parado, e aos poucos vou evoluindo para daqui a pouco estar 100%”, finalizou.Com a semana livre para trabalhar, o Flamengo só volta a campo no próximo sábado (22). O time de Jorge Sampaoli encara o América-MG, pela 16ª rodada do Brasileirão, às 16h (de Brasília), no Maracanã.