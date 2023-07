Flamengo vai decidir uma vaga para a final da Copa do Brasil no Maracanã

Rio - A CBF sorteou nesta segunda-feira os mandos dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo irá decidir a vaga na decisão do torneio contra o Grêmio atuando no Maracanã. A partida será no dia 16 de agosto.

O confronto de ida, que irá acontecer no dia 26 de julho, será disputado na Arena do Grêmio. Atual campeão, o Flamengo busca o seu quinto título da competição, enquanto o clube gaúcho vai em busca do seu sexto título.

No outro confronto, São Paulo e Corinthians fazem o clássico paulista da competição. O Tricolor, que busca o título inédito, irá decidir a classificação em casa. O Timão, atual vice-campeão do torneio, quer conquistar a sua quarta taça.