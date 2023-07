Dirigente do Flamengo confirma proposta do Crystal Palace por Matheus França e diz: 'A gente vai avaliar'

O diretor-executivo do Flamengo, Bruno Spindel, confirmou que o clube recebeu uma proposta do Crystal Palace pelo meio-campista Matheus França. Ainda de acordo com ele, o Rubro-Negro avaliará a oferta e responderá os ingleses.

"A gente acabou de renovar contrato (com ele), é uma das joias da nossa base. A gente conta com o jogador. Qualquer proposta que o Flamengo recebe, a gente avalia e a gente responde. A gente não respondeu a proposta do Crystal Palace. A gente vai avaliar e responder no tempo e da forma que julgarmos adequado. Ele já faz parte do elenco profissional, tem contrato longo e a gente conta com ele no nosso elenco. Mas vamos avaliar e julgar", disse Spindel, após o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil na sede da CBF.

Vale lembrar que o Crystal Palace não é o único clube da Inglaterra interessado em Matheus França. O Chelsea também quer o meio-campista . Para negociá-lo, o Flamengo quer receber 25 milhões de euros, o que pode incluir variáveis para chegar ao valor ( clique aqui e saiba mais ).

Matheus França, de apenas 19 anos, é cria do Flamengo e surgiu como uma das principais joias da base. Ele estreou pelos profissionais em dezembro de 2021, contra o Santos, no Maracanã, e, desde então, figura no time principal do Rubro-Negro.

Na atual temporada, ele soma três gols marcados e uma assistência em 28 partidas disputadas. O último jogo de França pelo Fla aconteceu no dia 08 de julho, quando ele entrou em campo na reta final do segundo tempo contra o Palmeiras.