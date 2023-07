Pedro, David Luiz e Pulgar fazem trabalho no departamento médico em reapresentação do Flamengo

Rio - Um dia após o clássico contra o Fluminense, os jogadores do Flamengo se representaram para realizar tratamento regenerativo. O atacante Pedro, o volante Erick Pulgar, e o zagueiro David Luiz fizeram ficaram no departamento médico tratando as dores que vem sentindo. As informações são do portal "GE".

Pedro ficou de fora do clássico devido a uma dor no músculo Iliopsoas, que fica localizado nas regiões lombar e do quadril. Já David Luiz entrou em campo, porém, acabou deixando a partida por conta de dores no adutor da coxa esquerda. A situação dos dois não preocupa e a tendência é que tenham condições de encarar o América-MG, no próximo sábado, no Maracanã.

Erick Pulga, que não encarou o Athletico-PR e o Fluminense, continuou seu trabalho no departamento médico. Ele sofreu uma lesão na posterior da coxa direita e sua situação é uma pouco mais complexa. Uma boa notícia ficou por conta de Bruno Henrique. O atacante iniciou o trabalho de transição após o estiramento ligamentar com entorse no joelho e tornozelo esquerdos

Fabrício Bruno, que teve uma torção no tornozelo no jogo do Athletico, não encarou o Fluminense devido a uma suspensão, treinou em campo com os jogadores que não foram titulares contra o Tricolor. O trabalho no Flamengo nesta segunda foi apenas na parte da manhã. Nesta terça-feira, o elenco terá folga.