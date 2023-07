Arrascaeta ironiza análise sobre suposto pênalti no Fla-Flu: 'Nunca encosto na bola e segue o jogo'

Rio - Em mais um Fla-Flu emocionante, o sexto em 2023, os times protagonizaram um grande jogo com chances de gols para ambos os lados. Apesar da partida ter sido bastante movimentada, a atuação da arbitragem chamou bastante atenção e gerou revolta não só entre as torcidas, como também nos jogadores. Um deles é o meia Arrascaeta. Em suas redes sociais, o uruguaio ironizou a análise do ex-árbitro PC Oliveira sobre o lance de um possível pênalti numa disputa de bola com Felipe Melo, ainda no primeiro tempo do clássico.

No Twitter, o jogador respondeu um vídeo divulgado pelo perfil do portal "ge", em que o analista de arbitragem do "SporTV" comentava, no programa "Troca de Passes", os lances polêmicos da partida.

"Resumindo, nunca encosto na bola e segue o jogo. Incrível", publicou Arrascaeta.

Resumindo nunca encosto na bola e segue o jogo increible — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) July 17, 2023

Apesar do empate, o Flamengo se manteve na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, mas viu o rival Botafogo aumentar a vantagem na liderança para 12 pontos. O Rubro-Negro volta a jogar no próximo sábado (22) contra o América-MG, no Maracanã. A bola rola às 16h (de Brasília), em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão.